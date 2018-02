Droga sull’Isola dei famosi? La produzione ha deciso: il comunicato ufficiale

Il punto definitivo al caso della presunta droga circolata in Honduras nell’ambito dell’Isola dei Famosi lo mette la società di produzione Magnolia.

In un comunicato la società produttrice del programma riferisce di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo la quale, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli'”.

“Si tratta di dichiarazioni dalle quali, ove venissero confermate, Magnolia prende le debite distanze e che sono peraltro contraddette da quanto riferito, sempre sui media, da altri partecipanti rientrati dal gioco” fanno sapere ancora dalla società di produzione.

Droga sull’Isola, non ci sarebbero prove

Inoltre, la produzione Magnolia rende noto “di aver esaminato il materiale video e di aver sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e a maggior ragione che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza che per inciso è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”.

Alessia Marcuzzi: “L’Isola non è un tribunale”

Il comunicato giunge a poche ore dalla quinta puntata dell’Isola dei Famosi durante la quale Alessia Marcuzzi aveva preso posizione rispetto alle prove audio fornite da Striscia la notizia. “L’isola non è un tribunale, ognuno si difende nelle sedi opportune” aveva dichiarato a inizio puntata per poi chiedere ai concorrenti in studio la loro versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato da Eva Henger.