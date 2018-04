Droga sull'Isola dei Famosi? Lele Mora fatale: "Di Monte lo so. Quando c'era Simona Ventura..."

Mancano due settimane alla fine dell'Isola dei Famosi, ma Striscia la Notizia non si dà pace sul canna-gate. Il tg satirico di Antonio Ricci continua a indagare sulla vicenda e l'ultimo testimone interrogato da Staffelli è Lele Mora, che in diverse edizioni ha gravitato intorno al reality.

L'agente dei vip, senza peli sulla lingua, ha svelato più di qualche retroscena a partire da Francesco Monte: "So che si fa le canne, se le faceva. Non voglio accusarlo, ma lo so per certo e se dico che lo so, lo so". Impossibile controbattere dunque, così come, sempre secondo Mora, la droga sull'Isola non sarebbe proprio una novità.

“La marijuana è arrivata qualche volta anche nelle mie isole - ha rivelato - ma la cosa è stata gestita diversamente. I concorrenti sono stati eliminati subito e nemmeno ammessi in studio. Simona Ventura ha bloccato qualsiasi cosa sul nascere". Pugno duro che a detta di Lele Mora non avrebbe avuto quest'anno Alessia Marcuzzi. Punti di vista?