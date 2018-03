Isola, Elena e Rosa velenosissime: è bagarre in Palapa

Sull'Isola che non c'è dovevano pur fare qualcosa in queste settimane di esilio, e il loro passatempo preferito è stato senza dubbio il pettegolezzo. Elena Morali e Rosa Perrotta non hanno fatto sconti a nessuno, anche se i loro bersagli preferiti sono stati Alessia Mancini e Nino Formicola.

Le due ne hanno dette di tutti i colori sui compagni di avventura, sputando sentenze a partire delle loro carriere, e non hanno fatto certo una bella figura quando in puntata gli altri hanno ascoltato tutte le loro chiacchiere raccolte in un video. Vani i tentativi di giustificarsi, in Palapa è bagarre.