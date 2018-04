Isola dei Famosi, eliminata Francesca Cipriani: resta "sospesa" per una settimana

Colpo di scena! Un “no” corale urlato dal pubblico in studio ha accolto il verdetto del televoto che ha eliminato Francesca Cipriani.

Con il 51% dei voti, la concorrente è uscita dalla Palapa sconfitta dagli sfidanti Nino (35%) e Jonathan (14%). Alla ex pupa è stata data la possibilità di restare in gioco “sospesa” con Rosa ed Elena e di sottoporsi ad un altro televoto che ha deciso che ad uscire definitivamente dal gioco sia Elena Morali.

Rosa e Francesca, così, resteranno per una settimana "sospese" e non avranno la possibilità di decidere il primo finalista del reality.

Il percorso di Francesca Cipriani

È stata tra le concorrenti di spicco dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Sin dalla prima puntata si è resa protagonista per l’ormai nota fobia del lancio in mare dall’aereo che in seguito ha tentato con successo di superare grazie all’intervento dell’ipnosi di Giucas Casella. L’ex pupa si è lasciata conoscere per le sue debolezze (quella per il cibo, soprattutto, la cui mancanza è stata vissuta come autentica sofferenza) e anche per la tendenza alla commozione. La presenza di Valeria Marini le ha consentito di chiarire delle incomprensioni passate con la naufraga pro tempore, da sempre considerata il suo idolo.