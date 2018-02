Isola, Eva Henger commenta il ‘Canna-gate’: “Monte ha fatto bene a ritirarsi, ho rischiato 12 anni di reclusione"

Le tanto attese dichiarazioni di Eva Henger sull’arcinoto caso della presunta droga introdotta all’Isola dei Famosi da Francesco Monte sono arrivate a metà serata, davanti ad una Alessia Marcuzzi intransigente nel ripeterle più volte la gravità dell’accaduto.

"Monte ha fatto bene a ritirarsi, ho rischiato 12 anni di reclusione in Honduras” ha detto la Henger, spiegando così il motivo del “rischio”: “In Honduras Francesco ha preso della marijuana. Siamo saliti sul pullman e lui ha portato questa cosa. Se ci fermava la polizia… Vai a spiegare che io non c’entravo”.

“Non l’ho detto subito alla produzione perché non ero sicura che fosse stata consumata” si e giustificata l’attrice, interrotta dalla Marcuzzi che l’ha avvertita: “Le tue accuse sono pesanti. Noi non abbiamo visto nulla dalle telecamere. Stai raccontando la tua verità, per quanto ne so io non è andata cosi”.

Il dialogo si è concluso con la chiosa della conduttrice che ha demandato ad altre sedi l’accertamento della verità, puntualizzando come non sia stato opportuno affermare certe cose in fascia protetta.

“Lo rifaresti?” ha poi chiesto Mara Venier alla ex concorrente: “Non so” è stata la risposta “Per le accuse che hanno dovuto subire le persone che stavano qua dopo quello che è successo. Non volevo fare un dispetto a voi” è stata la sua conclusione.