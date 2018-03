Isola, l'omaggio a Fabrizio Frizzi: Mara Venier in lacrime

"Prima di iniziare voglio salutare una persona speciale. Una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nella mia vita". Con queste parole Alessia Marcuzzi ha aperto la decima puntata dell'Isola dei Famosi, e senza bisogno di pronunciare il nome il pensiero di tutti è andato a Fabrizio Frizzi.

Le poche parole della padrona di casa, visibilmente commossa, hanno lasciato spazio a un lunghissimo applauso. Toccante l'omaggio del pubblico, in piedi per ricordare il conduttore scomparso nella notte tra sabato e domenica.

In lacrime Mara Venier, molto legata a Frizzi, che però non ha voluto aggiungere altro. A confortarla Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, con i loro abbracci. "Grazie per essere qui" le ha detto la conduttrice prima di collegarsi con l'Honduras.