Isola dei famosi, concorrente Filippo Nardi: scheda e foto

Filippo Nardi è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Filippo nardi, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Londinese con sangue toscano, classe 1969, è un ex gieffino e produttore discografico. La sua partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello", datata 2001, è rimasta celebre per una sfuriata: tutti lo ricordano furente nel Confessionale mentre chiedeva insistentemente agli autori dove fossero le sue sigarette. Abbandonerà a due puntate dall'inizio del programma. Successivamente entra a far parte del cast de "Le Iene" e conduce l'anteprima del "Festivalbar". Si afferma poi come dj, pur continuando a non disdegnare ospitate e apparizioni in tv.

VITA PRIVATA. Risulta single.

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Grande Fratello (Canale 5, 2001)