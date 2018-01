Isola dei Famosi, Francesca Cipriani si sente male: subito soccorsa

Isola dei Famosi 2018: terzo giorno sull'Isola dei Peor, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e Francesca Cipriani ha accusato un malore.

Subito soccorsa dai naufraghi, la showgirl è stata portata dai medici per un controllo immediato.

Dopo i dovuti accertamenti, Francesca è tornata in gioco, come si legge dalla pagina Instagram del fan club che sostiene la concorrente:

Come alcuni di voi avranno visto nel #daytime, un piccolo malore ha colpito in queste ore la nostra Francesca che, dopo essere stata visitata e portata in ospedale, è rientrata in gioco più carica di prima!

Vai Francy, siamo tutti con te!