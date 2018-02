Isola, Francesco Monte abbandona il reality: le motivazioni in un videomessaggio

Come anticipato nel pomeriggio, Francesco Monte, destinatario delle pesanti accuse da parte di Eva Henger riguardanti la presunta droga introdotta nella trasmissione, ha abbandonato l’Isola dei Famosi.

L’annuncio all’inizio della terza puntata del reality: "A seguito delle dichiarazioni fatte la scorsa settimana da alcuni naufraghi, Francesco Monte ha preso una decisione” ha esordito Alessia Marcuzzi prima di mandare in onda il videomessaggio di Francesco Monte.

“Non è stata una settimana facile, torno in Italia per tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi dispiace che abbia generato il caos in un programma guardato da tante persone, anche giovani. Sono una persona corretta e rispettosa degli altri. Torno a casa per tutelare me e la mia famiglia che sarà preoccupata come sono io”.

In merito al comunicato con cui Mediaset riferiva che avrebbe verificato i filmati per accertare la fondatezza delle accuse di Eva Henger, Alessia Marcuzzi ha affermato che la produzione ha proceduto con tutte le prove necessarie. “L’Isola non è come il Grande Fratello, mancano le telecamere h 24. Se è successo qualcosa forse non è stato ripreso” - ha precisato la conduttrice - “Dalle immagini che abbiamo, che ha Magnolia non abbiamo nessuna prova. Tra poco arriverà Eva Henger e racconterà tutto”.