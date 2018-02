Isola, Francesco Monte rifiuta l'invito in studio e spiega le motivazioni

Francesco Monte non sarà presente nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi. L'ex naufrago lo ha comunicato su Instagram dopo aver ricevuto l'invito ufficiale da parte della produzione. Il motivo è da ricercare nell'intenzione di evitare lo scontro diretto con Eva Henger, che nel corso della permanenza in Honduras lo ha accusato di aver consumato droghe leggere, (motivo per cui l'ex tronista si è ritirato dal programma).

Di seguito il messaggio di Francesco Monte:



Ringrazio la prodzione dell'Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbiandonato il gioco. Mi trovo però a dover declinare l'invito dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. (Anche su consiglio dei miei legali), ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza in contemporanea mia e della persona che mi ha accusato, e per giunta non sarebbe mia volonta creare alterazioni al normale svolgimento della puntata. Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro con proclami e controaccuse rimarrà deluso. Approfitto per salutare Alessia, Mara, Daniele a abbracciare tutti gli altri isolani.