Isola, il non famoso in gara è Franco Terlizzi

E' iniziata l'avventura dei naufraghi sull'Isola dei Famosi, e ai 17 vip si aggiunge anche un "non famoso". Dopo una prova di sopravvivenza di due settimane in una località segreta della Maremma toscana, insieme ad altri 9 aspiranti naufraghi, è Franco Terlizzi a raggiungere il resto del cast a Cayo Cochinos.

Niente da fare per gli altri due finalisti arrivati in Hoduras, Valerio e Deianira, il pubblico ha accolto l'ironico appello di Franco: "Fatemi restare, voglio stare lontano da mia moglie ancora un po'". Si era già fatto notare nel format #SarannoIsolani, e certamente farà parlare di sé anche in Honduras.

Chi è Franco Terlizzi

55 anni, di Bitonto (Bari). Ex-pugile dall'infanzia travagliata, ha combattuto a livello professionistico e, finita la sua carriera, è diventato il personal trainer dei Vip. Dal carattere ruvido e verace, non ha paura di nessuno... tranne che di sua moglie! Partecipa per prendersi una "vacanza" dalla sua consorte.