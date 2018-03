Isola dei Famosi, Franco Terlizzi costretto ad abbandonare il gioco

Colpo di scena inaspettato sull’Isola dei Famosi: il concorrente Franco Terlizzi ha abbandonato definitivamente l'Honduras e quindi il reality show di Canale 5.

La notizia sul sito ufficiale del programma che spiega:

“L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos. Il rientro in Palapa delle due “sospese” Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca. Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre L’Isola dei Famosi".

Non è chiaro il motivo che ha portato il pugile entrato nel reality come “non famoso” grazie ai voti del web a lasciare Cayo Cochinos, ma è ipotizzabile pensare che si tratti di ritiro o squalifica. Di certo si saprà qualcosa in più durante le prossime puntate del programma.

La lite tra Franco Terlizzi e Amaurys

Nelle ultime ore Franco Terlizzi si era scontrato duramente con Amaurys Perez e Jonathan Kashanian a causa di alcune incomprensioni. Terlizzi, in particolare, avrebbe dato dell' "Infame di me**a" a Jonathan, mentre a Rosa ed Elena avrebbe detto di non voler avere niente a che fare con loro.

Messo di fronte al fatto, Franco ha negato, ma Amaurys, certo di aver sentito gli insulti, ha replicato duramente fino allo scontro.