Giucas lascia l'Isola per problemi di salute, lui replica: “Non voglio, qua sto bene”

UPGRADE ORE 00.30 : Alessia Marcuzzi ha avvisato Giucas Casella che non sarà necessario il suo ritorno in Italia. Potrà sottoporsi agli accertamenti medici del caso in un ospedale in Honduras. Per lui non sono previste nomination.

Anche Giucas Casella è costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. L’annuncio di Alessia Marcuzzi è arrivato in diretta nel corso della puntata e ha colto impreparato lo stesso mago che inizialmente si è opposto fortemente alla decisione caldamente consigliata dai medici.

“Devi tornare in Italia per alcuni controlli. Se daranno esito positivo potrai tornare sull’Isola” gli ha detto Alessia. La notizia ha provocato la reazione accesa du Giucas: “Non voglio tornare Alessia, non voglio! Che devo tornare a fare? Io sto bene, io qua mi sento un leone! I medici hanno detto che va tutto bene” ha replicato prima di convincersi a tornare in Italia.

Alla richiesta di chiarimenti da parte di Mara Venier sui problemi di salute che hanno richiesto la necessità, Giucas ha raccontato di aver urtato le costole salendo in barca qualche giorno fa.

E dopo l’addio di Chiara Nasti, l’abbandono di Francesco Monte, l’incidente di Craig Warwick, l’isola dovrà rinunciare anche a Giucas Casella.