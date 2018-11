Isola dei Famosi 2019: Jeremias Rodriguez nel cast, ma Belen si oppone

E’ già caldo il motore che alimenta la messa a punto della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality dovrebbe partire nei primi mesi del 2019, ma gli autori sono già a lavoro per tentare di costruire una squadra e un cast che non deludano le aspettative del pubblico amante del reality, genere televisivo ultimamente in crisi dopo la deludente annata del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, Alvin inviato al posto di Stefano De Martino

Confermatissima al timone dello show Alessia Marcuzzi, ormai volto del programma di Canale 5. Cambiano invece i suoi compagni di avventura.

Infatti, che per Stefano De Martino l’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi sarebbe stata solo una parentesi aperta e chiusa nella scorsa edizione, era cosa nota.

E adesso è il settimanale Chi a diffondere l’indiscrezione secondo cui sarebbe Alvin a tornare al suo posto, riprendendo il compito di informare il pubblico sulle avventure dei concorrenti in Honduras che già ricoprì prima del ballerino e di Stefano Bettarini.

“Via i rumors, al posto di Stefano De Martino, all’Isola dei Famosi, nel ruolo di inviato partirà nuovamente un personaggio che ha già ricoperto questo ruolo. Ovvero: Alvin”, scrive il settimanale che avanza un ulteriore dettaglio sul cast della prossima edizione.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez pronto a partire: Belen contraria

Sempre il settimanale Chi avanza il retroscena secondo cui a movimentare il cast dell’Isola dei Famosi 2019 ci potrebbe essere anche Jeremias Rodriguez, fratello di Belen già nel cast del Grande Fratello Vip 2017.

Ad ostacolare la sua partecipazione, però, sarebbe proprio la sorella che - come si legge nella rubrica ‘Chicche di gossip’ del settimanale – sarebbe contraria a questa esperienza.

“Tra i naufraghi della prossima Isola dei Famosi potrebbe riaffacciarsi un membro della famiglia Rodriguez. Stiamo parlando di Jeremias. Bisogna convincere la sorella Belen, restia a farlo partire”.

Il tempo per “convincerla” ci sarebbe… Non resta che aspettare la lista ufficiale del cast per vedere se sarà bastato a decretare il nulla osta della showgirl alla discussa partenza di Jeremias in qualità di naufrago.