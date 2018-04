Isola, Jonathan e Alessia in nomination

Lo scontro esploso tra Jonathan e Alessia nel corso dell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi si è spostato anche sulle nomination che hanno indicato proprio i due contendenti come coloro che si sfideranno al televoto della settimana.

Escluse dalla possibilità di nominare le “sospese” Rosa e Francesca, con nomination segrete il finalista Amaurys, Bianca e Nino hanno votano tutti per Jonathan che, come prevedibile, ha votato per Alessia.

Adesso spetterà al pubblico decidere chi tra i due dovrà definitivamente lasciare il reality o restare tra i "sospesi" fino alla finale.