Isola dei Famosi, Lorenzo Flaherty verso il ruolo di inviato: il retroscena

Dal 'Grande Fratello Vip' all' 'Isola dei Famosi'. E' Lorenzo Flaherty l'inviato a cui Mediaset sta pensando per la prossima edizione del reality show, in onda nella prossima primavera su Canale 5. Reduce dal successo riscontrato lo scorso anno nella Casa di Cinecittà, che gli ha permesso finalmente di farsi conoscere dal pubblico oltre la maschera del 'sex symbol', l'attore italo-irlandese potrebbe volare in Honduras per gestire le peripezie dei futuri naufraghi.

Flaherty, legato all'azienda da un contratto in esclusiva, è al momento il favorito per poter prendere il posto di Stefano De Martino, la cui esperienza si limiterebbe così ad una "toccata e fuga" legata alla scorsa edizione. Per lui, volto simbolo di fiction e serie tv - in particolare nei primi anni 2000 con 'Distretto di polizia', 'R.I.S.' e 'Incantesimo' -, si tratterebbe della prima volta in queste vesti. L'approccio con il genere "reality", infatti, è arrivato già nel 2013, ma sempre nei panni di concorrente: prima a 'Ballando con le stelle', dove si è classificato quarto danzando in coppia con la ballerina Natalia Titova, poi nel 2017 come inquilino del loft di Grande Fratello, da cui è uscito solo ad un passo dalla finale.

Se le indiscrezioni venissero confermate, l'ex ispettore Walter Manrico, apprezzato negli anni tanto dalla critica quanto dal pubblico (in primis quello femminile), potrebbe portare al ruolo di "ambasciatore" oltreoceano una chiave sicuramente un po' meno scanzonata rispetto ai suoi recenti predecessori De Martino e Stefano Bettarini, ma aggiungerebbe senz'altro un pizzico di charme alla prima serata.