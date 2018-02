Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi è stata eliminata

Per Nadia Rinaldi l’esperienza all’Isola dei Famosi è finita alla terza settimana.

In nomination con Rosa Perrotta e Francesca Cipriani, l’attrice è stata eliminata dal 50% delle preferenze espresse tramite televoto (35% per Rosa Perrotta e 15% per Francesca Cipriani).

“Sono stata benissimo. Avrei voluto continuare questa esperienza con il gruppo con cui sono stata questa settimana, ma va bene così!” ha commentato a caldo Nadia, protagonista di qualche battibecco nel corso della permanenza sull’Isola.

Molto discussi, infatti, sono stati i litigi scaturiti con Rosa Perrotta, ripresi anche da Mara Venier nel corso della diretta, ma anche il diverbio avuto con Francesco Monte qualche giorno fa.