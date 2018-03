Isola, Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto rientrano in gioco

Dopo giorni di attesa sull'Isola che non c'è, ecco il responso: a rientrare in gioco tra i 4 ex naufraghi confinati in incognito su un'altra spiaggia sono Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto, che hanno vinto al televoto contro Filippo Nardi e Cecilia Capriotti.

Felicissima l'attrice romana, mentre l'ex madre natura ci ha pensato per qualche istante prima di dire sì. Paola, infatti, negli ultimi giorni non aveva nascosto il suo profondo desiderio di tornare a casa, ma le parole di Mara Venier e Daniele Bossari in studio l'hanno convinta.

Il gruppo dunque si rimpolpa, anche se gli altri naufraghi ancora non sanno dell'esistenza di un'altra isola, ma soprattutto degli ex compagni di nuovo in Honduras.