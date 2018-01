Isola, chi sono gli aspiranti naufraghi non famosi in partenza per l’Honduras

Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone: sono loro i vincitori di Isola dei Famosi - Saranno Isolani, il format web di pre-selezione per aspiranti naufraghi che quest’anno ha dato la possibilità ai "non famosi” di partire per l’Honduras.

Ospiti di Pomeriggio Cinque, i tre sono stati intervistati da Barbara D’Urso e hanno raccontato di loro.

Valerio Schiavone è di Taranto e ha 40 anni. È un regista e attore teatrale, ma anche un ‘mental coach’. E’ single. “Vado all’Isola perché è un’opportunità per conoscersi” ha confidato.

Franco Terlizzi è di Bitonto, in provincia di Bari. Ha 55 anni, è sposato e ha due figli. Ex pugile, oggi fa il personal trainer.

Deianira Marzano è napoletana e si definisce una ‘web influencer’. E’ single, “voglio avere la mente libera per andare all’Isola”.

Tutti e tre partiranno per l’Honduras, ma solo uno gareggerà con i vip in gara. A decidere saranno i telespettatori attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.