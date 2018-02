Isola: Simone Barbato, Cecilia Capriotti, Alessia Mancini in nomination

La terza puntata dell’Isola dei Famosi termina con le nomination che spediscono al televoto della prossima settimana Simone Barbato (‘punito’ perché si è fatto scoprire dai naufraghi quando avrebbe dovuto restare nascosto), Cecilia Capriotti (scelta dal gruppo) e Alessia Mancini, indicata da Paola Di Benedetto che è risultata la mejor dopo la prova.

Le nomination si sono rivelate l’occasione per accendere gli animi del gruppo e molti dei concorrenti hanno rivendicato le loro posizioni. Particolarmente aspro il botta e risposta tra Francesca Cipriani e Franco Terlizzi che hanno avuto modo di esprimere in maniera piuttosto accesa le loro posizioni, come mostra i seguente video.