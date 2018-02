Bufera all'Isola dei Famosi, nuovi concorrenti a rischio eliminazione per il "Canna-gate"

Non accenna a fermarsi la polemica all’Isola dei Famosi scatenatasi dopo le dichiarazioni di Eva Henger rilasciate nel corso dell’ultima puntata del reality, secondo cui Francesco Monte avrebbe introdotto della droga all’interno del programma.

Per la nuova edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi non sembra esserci pace e, dopo l’intervento del Moige, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di aver denunciato all’Ambasciata dell’Honduras il fatto, e gli accertamenti per far luce sulla questione anticipati da Mediaset in un comunicato stampa, l’Isola dei Famosi sembrerebbe prepararsi ad affrontare una bufera.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia, infatti, secondo quanto emerso ad essere coinvolto nell’episodio non sarebbe solo Monte ma anche altri naufraghi, insieme altresì ad alcuni personaggi appartenenti al “dietro le quinte” del programma.

A quanto pare Mediaset starebbe prendendo in considerazione la possibilità di espellere Francesco Monte, Nadia Rinaldi e un membro della produzione, nonché una quarta figura dal ruolo decisivo all’interno del reality. Voci di corridoio parlano di una dose di marijuana già pronta in Honduras ad accogliere i naufraghi.

Per far luce sulla questione non resta che attendere la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, mentre in Honduras i concorrenti proseguono la loro esperienza ignari di tutto.