Isola dei Famosi, i primi nominati sono Eva Henger e Marco Ferri

E' partita la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Un esordio abbastanza sottotono, a parte la parentesi Cipriani con i suoi goffi e concitati tentativi di lanciarsi dall'elicottero, un incidente sexy per Mara Venier, e le nomination palesi in Palapa che hanno creato i primi screzi tra i naufraghi.

Il gruppo quasi all'unanimità ha votato Marco Ferri - che non l'ha presa benissimo - mentre il migliore della settimana, Francesco Monte, ha nominato Eva Henger. Sono loro due a sfidarsi al televoto.

In questa settimana i naufraghi vivranno in due isole separate. Dopo una dura prova con il fuoco, Monte ha scelto i compagni da portare con lui sulla spiaggia con più confort, mentre i "pejores", scelti da Giucas Casella, dovranno fare i conti con le insidie di un'altra spiaggia, sprovvista di qualsiasi struttura per ripararsi. Inoltre i pejores non parteciperanno alla prova ricompensa della settimana e dovranno fare a meno di alcuni degli oggetti recuperati dalla duna di sabbia, utili per la sopravvivenza. Insomma, per loro sarà davvero difficile.

Ecco le due formazioni:

Mejores - Francesco Monte, Rosa Perrotta, Marco Ferri, Filippo Nardi, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian.

Pejores - Giucas Casella, Eva Henger, Amaurys Pérez, Chiara Nasti, Francesca Cipriani, Cecilia Capriotti, Nino Formicola, Craig Warwick e Franco Terlizzi