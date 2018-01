Isola dei Famosi, le pagelle della prima puntata

Senza infamia e senza lode, così la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Niente di nuovo, a parte l'inviato Stefano De Martino - promosso con la sufficienza - e Daniele Bossari nelle insolite vesti dell'opinionista (promosso anche lui). Visto e rivisto il resto, dalle prove con il fuoco ai primi piani dei lati b più meritevoli.

Sono mancati colpi di scena e di testa, ma la prima puntata, si sa, è di ambientamento. Le prime nomination in Palapa, però, hanno portato a galla le prime antipatie tra naufraghi, e da queste potrebbero venir fuori siparietti niente male. Basta saper aspettare. Nel frattempo "Suerte", ed ecco le nostre pagelle.

Alessia Marcuzzi, voto 8

Continua a dimostrarsi un'ottima padrona di casa dopo 4 edizioni al timone del reality. Elegante nel look, puntuale nei tempi, guascona all'occorrenza. Ci piace.

Stefano De Martino, voto 6

Look più da baita di montagna che da Isola dei Famosi, ma sul resto niente da dire. E' a suo agio con i naufraghi e i tempi televisivi, può solo migliorare. Promosso.

Mara Venier, voto 7

Leggermente sottotono rispetto alla "zia" che siamo abituati a vedere in tv, ma scanzonata quanto basta per strapparci le solite risate. Le diamo fiducia in attesa del suo cavallo di battaglia, lo spoiler selvaggio.

Daniele Bossari, voto 7

Mai fuori posto, nemmeno sulla poltrona dell'opinionista. Arguto e brillante... Eh sì, pure bello, il che non guasta.

