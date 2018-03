Isola dei Famosi, top e flop della decima puntata

Show must go on. E' la legge tiranna della tv, e così dopo una giornata di stop per la morte di Fabrizio Frizzi i palinsesti ripartono, ma il pensiero di tutti resta fisso lì. La decima puntata dell'Isola dei Famosi inizia con un toccante omaggio al conduttore scomparso: un lungo applauso, il pubblico in piedi e le lacrime di Mara Venier che non riesce a dire niente, ma solo a lasciarsi abbracciare da Alessia Marcuzzi.

Il clima sommesso dei primi minuti non cambia nel corso della puntata, fiacca fino al limite della noia. Qualche sussulto lo regalano le poche liti, rivelandosi poi presto tediose anche quelle, brutte copie quanto meno avvincenti di bagarre viste e riviste. Mancano i colpi di scena e mancano anche le risate, complice una Mara Venier sottotono che di solito regala divertenti gag (almeno lei). Quasi rimpiangiamo il canna-gate.

Il gruppo perde Simone Barbato - e nessuno pare dispiaciuto - ma recupera Elena Morali e Rosa Perrotta, che tornano a sorpresa dall'Isola che non c'è... E che sorpresa!

Riviviamo insieme i momenti migliori (e peggiori) della puntata.