Isola dei Famosi, Stefano De Martino spia i naufraghi: “Guardate cosa fanno”

Una manciata di ore separano i telespettatori dalla prima puntata della edizione numero 13 dell’Isola dei Famosi che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5.

Conduttrice, per il quarto anno consecutivo, è Alessia Marcuzzi, mentre ‘novello’ nel ruolo di inviato è Stefano De Martino, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi alle prese con l’esperienza in Honduras.

Il ballerino sta già dimostrando una certa dimestichezza con il compito di ‘narratore’ e, dalla sua postazione segreta, ha informato i follower che lo seguono su Instagram su come i concorrenti stiano trascorrendo i momenti precedenti all’esordio televisivo.

“Sono le 8.20 in Honduras c’è qualche naufrago che dorme non sapendo di essere spiato” ha raccontato De Martino mostrando i protagonisti ripresi dalle telecamere.

Novità di questa edizione, infatti, è che, per la prima volta, i 17 concorrenti sono stati "raccolti" all’interno di una villa e osservati molto da vicino. L’inviato, dunque, avrà il compito di monitorare umori e relazioni tra i concorrenti, raccontarne, durante la fascia daytime, disavventure e le prime dinamiche nate dalle difficoltà della convivenza forzata, supervisionare prove ricompensa e gare, ma soprattutto spiare i naufraghi quando meno se lo aspettano, filmandoli, anche nel cuore della notte con una telecamera nascosta e raccogliendone confidenze e confessioni.

Isola dei Famosi, gli aspiranti naufraghi non famosi

Intanto gli altri “aspiranti naufraghi” attendono il loro destino: sono i tre finalisti di #Sarannoisolani Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi(ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, coach).

Uno di loro lunedì sera, dopo il verdetto del televoto, diventerà ufficialmente il diciottesimo concorrente di questa edizione e potrà raggiungere le spiaggie Cayo Cochinos insieme agli altri. Per tutti sarà la prima giornata di prove per aggiudicarsi il titolo di “mejor” o “peor” e la possibilità di ottenere vantaggi fondamentali per la sopravvivenza sull’Isola, e le prime nomination.

Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS,possono decidere le sorti dei naufraghi.