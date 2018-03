‘Droga sull’Isola’, Barbara d’Urso ascolta l'audio di Striscia. L'indiscrezione: "Ecco il contenuto"

Il cosiddetto ‘canna-gate’ scoppiato in questa edizione dell’Isola dei Famosi continua ad essere oggetto di indagini.

I principali ‘investigatori’ mediatici sono gli inviati di Striscia la notizia che nell'ultima puntata di Domenica Live, hanno fatto ascoltare a Barbara D’Urso un audio contenente una prova che avvalorerebbe la tesi di Eva Henger per quanto riguarda il presunto consumo di marijuana.

"Da quello che ho sentito c'è un'altra persona che fa capire chiaramente che quello che dice Eva è vero" ha commentato la conduttrice al termine del lungo ascolto, il cui contenuto è stato reso noto solo a lei.

Cosa conteneva lo scottante documento?

A rispondere alla domanda è il sito Davide Maggio., secondo cui ci sarebbe un nome e un cognome noto dietro quell'audio.

“Quello scovato da Striscia la Notizia sarebbe un messaggio vocale inviato da Nadia Rinaldi ad Eva in cui l’attrice romana ed ex naufraga si scusa con la Henger per non aver detto la verità sul canna-gate” si legge sul sito, secondo cui una delle frasi incriminate sarebbe “Anche se dicessi la verità non mi crederebbe nessuno”.

Domenica Live, il confronto tra Eva e Nadia

Nel corso della puntata del 18 febbraio le due ex concorrenti si erano trovate faccia a faccia sul caso, restando ognuna sulle proprie posizioni.

"Te lo giuro sui miei figli che non ho visto quello che affermi di aver visto tu” aveva raccontato Nadia davanti alle telecamere, smentendo di fatto di essere a conoscenza dell’uso di droghe durante il programma e quindi smentendo la tesi di Eva.