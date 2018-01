Terremoto in Honduras, "Isola" a rischio? Il messaggio di Stefano De Martino

Una forte scossa di terremoto con magnitudo 7.2 è stata registrata nel Mar dei Caraibi alle 20.51 di martedì ora locale (3:51 ora italiana) ad una profondità di circa 10 km con epicentro a 44 km est da Great Swan Island (Honduras). L'evento sismico ha fatto scattare l'allarme tsunami per tutta l'area caraibica e, quindi, anche per le spiagge di Cayo Cochinos, dove, a partire dal 22 gennaio, andrà in onda L'Isola dei famosi.

Dopo un primo momento di apprensione, la preoccupazione sembra rientrata e la situazione sarebbe tornata sotto controllo. La soglia di attenzione, però, resta alta. Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore è stato Stefano De Martino, nuovo inviato del reality show di Canale 5, che sul suo profilo Instagram, tra le Instagram Stories, ha condiviso lo screen di un articolo che riguarda il terremoto corredandolo di un'emoticon con gli occhi sbarrati. Segno che, sebbene da parte della produzione non sia arrivata alcuna dichiarazione ufficiale, la vicenda viene monitorata.

Non sarebbe la prima volta, del resto, che la puntata di debutto dell'Isola slitta di qualche ora a causa di condizioni naturali avverse. E' accaduto già nel 2004, quando al timone del programma (all’epoca in onda su Rai 2) c’era Simona Ventura, ed ancora nel 2015 e nel 2017 in seguito ad un nubifragio.