Isola dei Famosi, top e flop dell'undicesima puntata

Nel 71esimo giorno di permanenza in Honduras coinciso con l’undicesima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2018, tre sono state le consapevolezze raggiunte dall'affezionato al reality (qualora non fossero ancora abbastanza chiare):

- il format si regge sulla granitica certezza che il pettegolezzo con annesso corale sputtanamento dei protagonisti è un ottimo riempitivo di tre ore di tempo altrimenti infinite (archiviato il canna-gate, vedi il capitolo "Alessia Mancini spiegata da Jonathan Kashanian");

- sperare di dimenticare i drammi personali andando in Honduras per tre mesi non è il massimo delle trovate (vedi "Bianca Atzei");

- una proposta di matrimonio è sempre una gran botta di positività (vedi Nino Formicola).

Detto ciò, la terzultima serata del reality è stata un sunto delle dinamiche viste nelle trascorse: un potpourri di accuse e scuse e ri-accuse, di lacrime, di recriminazioni che hanno profumato di insofferenza la convivenza forzata del gruppo in cui ogni componente dispensa amore e sorrisi solo verso i propri cari oltreoceano. Mara Venier sembra non divertirsi più come prima, Daniele Bossari pure, ma è bravo a fingere, Alessia Marcuzzi riesce a dimostrare sempre lo stesso grande entusiasmo ad ogni appuntamento, nonostante si percepisca che pure lei, forse, sotto sotto, un pochettino si sia stufata.

