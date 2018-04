Isola dei Famosi, la semifinale: top e flop

A un passo dalla finale, l'Isola dei Famosi si fa (quasi) avvincente. La penultima puntata, in onda ieri lunedì 9 aprile, manda fuori gioco con un ribaltone la protagonista assoluta di quest'edizione: l' "ape regina" Alessia Mancini. Eliminata anche la di lei acerrima nemica Rosa Perrotta. In finale vanno il leader del gruppo Amaurys Perez (strafavorito alla vittoria), il sarcastico Nino Formicola e lo "zainetto" Bianca Atzei ("Ma come ha fatto?", ci si chiede su Twitter). Al televoto Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian.

Colpi di scena, colmi, scherzi e lazzi al centro della diretta, con il "Canna-Gate" ormai lontano e la tradizionale antologia di "siparietti" hot e commoventi finalmente di nuovo protagonista, come si confà ad un programma a cui è chiesta leggerezza. Il vincitore morale è ufficialmente Nino alias Gaspare, schietto, lucido e dissacrante, anima di un po' tutti noi: "Ero di quelli che guardavano l'Isola dal divano e diceva 'che schifo', 'che scemo quello' e invece ci sono cascato come una pera cotta: la mia natura è quella di rompere le scatole ma poi ci rido su".