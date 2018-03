Isola, eliminata Rosa Perrotta

Con il 43,60% delle preferenze, Rosa Perrotta esce dal gioco. Per la naufraga l’avventura sull’Isola dei famosi finisce dopo sette settimane.

Per lei si è prospettata la possibilità di sbarcare sull’ “Isola che non c’è” e di concorrere ad un altro televoto con Nadia Rinaldi ed Elena Morali, proposta che ha accettato.

Prosegue, invece, il reality per Alessia Mancini e Simone Barbato.

Rosa Perrotta, ex tronista del programma Uomini e Donne durante il quale ha conosciuto il fidanzato Pietro Tartaglione, negli ultimi tempi di permanenza sull’Isola dei Famosi ha affrontato non poche discussioni con i compagni di avventura, in particolare con Alessia Mancini, accusata di aver tramato complotti contro di lei.