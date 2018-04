Isola VS Montalbano, lo scontro finale: il testa a testa tra Canale 5 e Rai 1

Il Commissario Montalbano è stato il rivale temuto dell’Isola dei Famosi per quasi tutte le puntate del reality che, spostandosi dal lunedì al martedì, hanno tentato di schivare la supremazia televisiva della serie più amata dai telespettatori italiani.

Anche nell’ultima puntata andata in onda ieri e conclusa con la vittoria di Nino Formicola, il format ha incontrato e si è scontrata con l’affezione nazionalpopolare dei telespettatori al personaggio interpretato da Luca Zingaretti che, per quanto si riproponesse nell’episodio in replica ‘Il campo del Vasaio’ con Belen Rodriguez nei panni di attrice, ha raggiunto un risultato in linea con i precedenti.

6.472.000 spettatori, pari al 26.5% di share, sono stati gli irriducibili telespettatori di Rai Uno che, seppur di poco in termini di punti percentuali, hanno decretato la vittoria su Canale 5 e la finalissima del reality condotto da Alessia Marcuzzi, visto da 4.545.000 spettatori (26.4% di share).

Segno che il format avrebbe bisogno di una nuova carica di innovazione per allettare il pubblico oppure conferma del successo inattaccabile della serie targata Rai? Magari un mix di entrambi i fattori che comunque hanno offerto prodotti radicalmente diversi al pubblico televisivo del lunedì sera.

Ascolti tv lunedì 16 aprile

Rai1 Il Commissario Montalbano 6.472.000 telespettatori 26,5% share

Rai2 Criminal 1.255.000 telespettatori 4,9% share

Rai3 Report 1.518.000 telespettatori 5,9% share

Rete4 Anche gli angeli mangiano fagioli 645.000 telespettatori 2,8% share

Canale 5 L’Isola dei Famosi 4.545.000 telespettatori 26,4% share

Italia 1 Batman Begins 1.149.000 telespettatori 5,2% share

La7 Atlantide 431.000 telespettatori 2,0% share

Tv8 Un weekend da bamboccioni 331.000 telespettatori 1,3% share

Nove Until Death Fino alla morte 205.000 telespettatori 0,8% share