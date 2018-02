Isola, il videomessaggio di Monte in diretta tv dopo il "canna-gate"

Con un videomessaggio la settimana scorsa ha fatto sapere di voler abbandonare il reality dopo le pesanti accuse di Eva Henger sul presunto consumo di marijuana, oggi con un altro spiega meglio la sua posizione. Francesco Monte è il grande assente della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, ma il suo messaggio arriva puntuale in diretta tv.

"Non potrò essere lì e non voglio essere lì perché la sede opportuna per affrontare certe tematiche non è uno studio televisivo - ha spiegato - Ci saranno altre sedi per risolvere questa situazione. Alessia tu sai quanto ci tenevo a questa esperienza. Oltre a un'esperienza televisiva era un viaggio dentro me stesso. Stavo iniziando ad affrontare tutti i miei fantasmi del passato, da mia mamma al rapporto finito con la mia ex ragazza. Tutte cose che nella vita normale avrei affrontatoo con più distanza e non in maniera così diretta. Gli ultimi giorni che ero lì, prima di andare via, ho sognato mia madre, non mi capitava da tanto tempo".

Infine un pensiero per Paola, con cui in Honduras stava nascendo un bel sentimento, o almeno così pare: "Quest'isola mi ha lasciato delle cose ma anche qualcuno, quel qualcuno è Paola. Ti guardo, ti sostengo, ti aspetto e ti mando un bacio speciale".

E Alessia Marcuzzi ci prova con la produzione: "Non da concorrente, ma un sorpresa per Paola si potrebbe fare....".