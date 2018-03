Ribaltone all'Isola, ma quale omofobia: tutti con Franco, figuraccia di Craig

Ha aspettato di tornare in Italia Craig Warwick per prendere un bel granchio. Il sensitivo, che in questi giorni ha accusato di omofobia Franco Terlizzi, depone le armi e firma la pace, ma la figuraccia in diretta tv non gliela risparmia nessuno.

La resa dei conti arriva nel corso della settima puntata, quando Alessia Marcuzzi fa confrontare i due e quasi da subito viene fuori il malinteso. La parola "schifoso" Franco l'ha detta, come dimostra un video, ma tacciando Craig di egoismo perché una notte aveva tenuto una coperta tutta per lui. L'ex pugile si sarebbe quindi allontanato da lui i giorni seguenti per questo motivo e non perché aveva saputo della sua relazione con un uomo, come invece sostenuto da Warwick.

"Sei un bugiardo - tuona Terlizzi - Se mi chiedi scusa quando torno ti abbraccio e finisce lì, altrimenti ti denuncio. Non ti ho mai detto quelle cose e non sono la persona che stai descrivendo tu". A sostenere la tesi di Franco tutti gli altri naufraghi. "C'è un equivoco di fondo - spiega Nino - Franco è assolutamente in buona fede, Craig ha frainteso. Quella notte eravamo in una situazione drammatica, faceva freddo e pioveva. Io e Franco abbiamo dormito attaccati a un palo perché non c'entravamo. Franco si è arrabbiato con Craig perché in quella situazione si prendeva troppo spazio per dormire".

Delle ingiurie denunciate da Warwick nessuna traccia, doverosa la ritirara del sensitivo: "Se ho capito male qualcosa chiedo scusa". Tanto rumore per nulla.