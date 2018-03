Isola: Francesca, Nino e Jonathan in nomination

Nomination palesi in palapa questa settimana, e dopo i battibecchi di routine il gruppo manda al televoto Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian. A rischio insieme al trio anche Amaurys Perez, salvato poi dalla mejor Alessia Mancini, mentre non potevano essere nominate - né nominare - Elena Morali e Rosa Perrotta, che si sono riunite al gruppo dopo settimane di esilio sull'Isola che non c'è.

Una sfida difficile visto che tutti e tre sono molto amati dal pubblico, che dovrà decidere chi far tornare in Italia a un passo dalla finale. Il responso durante la prossima puntata, l'undicesima, la penultima dall'Honduras.