Isola: Rosa, Alessia e Simone in nomination

Nomination palesi in palapa questa settimana, e dopo i battibecchi di routine il gruppo manda al televoto Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato. Sono loro i 3 naufraghi a rischio eliminazione.

Non ha cambiato il loro destino il mejor della settimana, Jonathan, che ha invece deciso di portare con sé sulla Isla Bonita Bianca Atzei. La coppia si godrà qualche giorno di relax e agi, e magari sarà la giusta occasione per far tornare il sorriso alla cantante, negli ultimi giorni molto demoralizzata.

Appuntamento a lunedì 12 marzo per scoprire chi dovrà lasciare il reality, anche se l'Isola che non c'è è pronta a dare a tutti una seconda possibilità.