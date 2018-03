Ascolti tv, l'Isola "miracolata": vince di un soffio su Raoul Bova

Affrontato lo scoglio peggiore lunedì scorso (Montalbano, che ha vinto nonostante la replica), l'Isola dei Famosi questa settimana è tornata al martedì ed è andata meglio, anche se ci si aspettava un po' di più. La controprogrammazione non era delle migliori, eppure la differenza tra il reality e il film con Raoul Bova in onda su Rai 1, "Sei mai stata sulla Luna?", è di appena 400 mila telespettatori, telecomando più telecomando meno.

Quattro milioni e mezzo non sono comunque pochi per l'Isola, che ha faticato un po' a decollare quest'anno e ora sembra aver trovato un equilibrio almeno negli ascolti tv. Un po' meno per quel che riguarda le dinamiche del gioco, forse affaticato da tante edizioni, ma quella è tutta un'altra storia.

Sotto i 2 milioni tutte le altre reti, a conferma che il martedì sera i palinsesti non sono proprio il Carnevale di Rio.

Gli ascolti tv di martedì 20 marzo

Rai 1, 4.109.000 spettatori (share 17.3%) per "Sei mai stata sulla Luna?";

Rai 2, 1.225.000 spettatori (share 5.3%) per "Hawaii Five - 0";

Rai 3, 1.303.000 spettatori (share 5.7%) per "#Cartabianca";

Canale 5, 4.537.000 spettatori (share 24.8%) per "L'Isola dei Famosi";

Italia 1, 1.255.000 spettatori (share 5.7%) per "Sherlock Holmes";

Rete 4, 587.000 spettatori (share 2.5%) per "Il Grande Match";

La7, 1.898.000 spettatori(share 8.3%) per "DiMartedì"