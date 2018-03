Isola, Elena Morali resta in gioco con Nadia: le due "outsider"

Elena Morali, questa settimana in nomination con Alessia Mancini e Bianca Atzei, ha perso al televoto ma per lei il reality continua all'insaputa degli altri naufraghi.

L'ex Pupa, infatti, ha raggiunto l'Isola che non c'è e resterà qui almeno fino a lunedì prossimo insieme a Nadia Rinaldi, anche lei rientrata in gioco. Paola Di Benedetto, invece, torna a casa con grande gioia. Il pubblico ha accolto il suo appello e premiato le due avversarie, felicissime di restare in Honduras.

Per loro una seconda possibilità per arrivare fino in fondo, e considerando che in alcune precedenti edizioni non sono mancati i successi sull'ultima spiaggia, tutto è davvero ancora possibile.