Isola, eliminato Simone Barbato: se ne va senza salutare

A tre settimane dalla finale è Simone Barbato a lasciare l'Isola dei Famosi: il cabarettista ha perso al televoto contro Franco Terlizzi e Francesca Cipriani. A fargli perdere le staffe, però, non è stata l'eliminazione ma l'accesa discussione avvenuta a inizio puntata con gli altri naufraghi, quasi tutti contro di lui dopo la lite dei giorni scorsi con Amaurys.

Prima di lasciare la Palapa, Simone ha salutato a malapena Jonathan (perché ha insistito nel dargli la mano) e pochi altri, per poi scappare via stizzito. Offesi i naufraghi, che hanno fatto subito notare ad Alessia Marcuzzi il gesto decisamente poco gentile del compagno d'avventura.

"Il saluto non si nega a nessuno - ha detto Bianca - Abbiamo comunque condiviso anche tanti momenti belli", e gli altri sono tutti d'accordo. "Non era mai successo" ha sentenziato Alessia Marcuzzi in studio, mentre Valeria Marini ha provato a difendere Simone appellandosi alla stanchezza. Non perdona Mara Venier: "Se uno è provato non saluta? A Valè ma che stai a dì?".