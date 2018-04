Isola, Alessia Marcuzzi "attapirata" in diretta

La guerra a colpi di prove audio e fuori onda tra Striscia la Notizia e l'Isola dei Famosi non poteva non concludersi proprio durante la finale del reality, bersagliato per quasi tre mesi dal tg satirico di Antonio Ricci che a tutti i costi voleva far luce sullo spinoso canna gate.

Valerio Staffelli ha fatto irruzione in studio in diretta tv per consegnare il Tapiro d'Oro ad Alessia Marcuzzi, incalzando la padrona di casa che con grande ironia ha accettato il noto premio, nonostante l'incursione stesse creando un intoppo non da poco. "Ho sentito delle cose che mi hanno fatto stare male - ha spiegato la conduttrice - Allora ho deciso di non sentire più nulla".

Ci ha pensato il pubblico ad essere meno cortese nei confronti dell'irriverente inviato, che al grido di "Fuori, fuori!" si è congedato ma senza prima stampare un bel bacio sulle labbra a Francesca Cipriani.

Tutto è bene quel che finisce bene... O almeno si spera (che sia davvero finita qui).