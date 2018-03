Isola dei Famosi, Valeria Marini sbarca in Honduras

Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Finalmente, verrebbe da dire, visto che a parte il canna-gate e qualche lite più o meno "gonfiata", quest'anno di verve non c'è traccia. E chi meglio di lei per portare un po' di brio? Stiamo parlando di Valeria Marini, pronta a tornare in Honduras dopo 6 anni.

La Valeriona nazionale partecipò al reality nel 2012, quando ancora andava in onda su Rai 2, ma venne eliminata dopo poche settimane.

Tornerà per prendersi la sua rivincita o si tratta solo di un'ospitata? Questo resta ancora un mistero, ma il suo sbarco è certo, come anticipa Gabriele Parpiglia (uno degli autori del programma) su Instagram, svelando la prossima copertina di Chi dedicata alla showgirl: "Clamoroso, ufficiale! Valeria Marini tornerà all'Isola dei Famosi e volerà presto in Honduras dove raggiungerà i naufraghi. Nuova concorrente? Ospite inattesa? Inviata con missione speciale? Lo scopriremo...". Per scoprirlo, però, è probabile si dovrà aspettare ancora un'altra settimana. Nel frattempo, baci stellari!