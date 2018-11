L'Ispettore Coliandro, le anticipazioni della prima puntata

Nuove indagini attendono l'Ispettore Coliandro. Da mercoledì 14 novembre tornano, in prima serata su Rai 2, le avventure del poliziotto pasticcione e testardo, ma con un innato senso della giustizia e della legalità, nato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da Giampaolo Morelli. Quattro nuovi episodi che vedono alla regia ancora una volta i Manetti Bros.

Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l'ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a lui tutti i personaggi che hanno reso la serie, nata 15 anni fa, un vero e proprio cult anche fra il pubblico più giovane. Nel cast fisso, tra gli altri, Paolo Sassanelli (Gamberini), Giuseppe Soleri (l'amico Gargiulo), Veronika Logan (la Sostituto procuratore Longhi), Alessandro Rossi (capo della Squadre Mobile De Zan), Caterina Silva e Benedetta Cimatti (le colleghe Bertaccini e Buffarini), Luisella Norari (l'esperta vice dirigente della polizia scientifica). Non mancheranno tra i protagonisti di puntata personaggi molto popolari come Iva Zanicchi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Serena Rossi, Gian Marco Tognazzi, Paolo Calabresi.

Nelle nuove puntate Coliandro sarà di volta in volta alle prese con la Yakuza, la temibile mafia giapponese, con una vecchia conoscenza come Giacomino, accusato per una serie di brutali omicidi, con l'assassinio di una giovane cantante di liscio e con i problemi della misteriosa scomparsa di un immigrato clandestino legata allo sfruttamento della manodopera agricola. Sullo sfondo di una Bologna che diventa un luogo emblematico tra realtà ed action, Morelli/Coliandro riporta in scena uno dei personaggi televisivi più amati con nuove avventure alla scoperta del lato più pulp dell'Italia di oggi.

L'Ispettore Coliandro, prima puntata: le anticipazioni

Kayo, giovane dottoranda giapponese in storia dell'arte, è testimone involontaria di una spietata esecuzione. Casualmente si imbatte in Coliandro, che decide di proteggerla e - come al solito - ha anche la necessità di nasconderla a casa sua con Kenzaburo, il fratello di Kayo. L'uomo arrivato dal Giappone in difesa della sorella è un ex pentito della yakuza, temibile mafia giapponese, che sta dando loro la caccia. Con Coliandro forma una inedita coppia di "combattenti" che sgominerà la banda di criminali locali responsabili dell'omicidio e tenterà di sfuggire al doppio assalto.