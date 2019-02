Iva Zanicchi derubata, l’appello: “Aiutatemi, è una cosa a cui tenevo moltissimo”

A poche ore dall’inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha condiviso sui social l’amara notizia del furto di un premio che molto ha a che fare con la kermesse canora, legata a doppio filo alla sua lunghissima carriera.

“Mi hanno rubato una cosa a cui tenevo moltissimo… potreste condividere il mio appello ed aiutarmi a ritrovarla?”, si legge in calce al video Facebook in cui la cantante racconta di essere stata derubata della Palma d'oro, il riconoscimento ricevuto per la vittoria della canzone ‘Zingara’ al Festival di Sanremo di 50 anni fa.

Iva Zanicchi derubata della Palma d’Oro del Festival di Sanremo: l’appello

“Pensate tra pochi giorni inizia il Festival e io 50 anni fa vincevo quel riconoscimento. Il valore in sé è nullo ma per me ha un valore sentimentale grandissimo”, ha aggiunto una dispiaciutissima Iva Zanicchi prima di chiedere l’aiuto ai fan e lanciare l'hashtag #tornaacasazingara.

Tanti i commenti e le condivisioni del video da parte dei fan che si stanno mobilitando per lei affinché ritrovi il premio dall’inestimabile valore affettivo.

(Di seguito il video di Iva Zanicchi)