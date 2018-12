Iva Zanicchi operata d’urgenza all'occhio: cos'è successo

(Iva Zanicchi in in collegamento da casa con 'CR La Repubblica delle Donne' racconta la sua operazione)

Iva Zanicchi ha dovuto rinunciare alla puntata di ieri 12 dicembre di CR4-La Repubblica delle Donne per un problema di salute che lei stessa ha tenuto a raccontare in collegamento da casa.

A Pero Chiambretti la cantante emiliana, con occhiali da sole a coprire la benda, ha spiegato di essere stata operata d’urgenza a un occhio: “Ho sempre avuto una vista da aquila, ma non ci vedevo più e ho fatto un intervento”, ha spiegato facendo riferimento alla definizione di aquila di Ligonchio con cui è conosciuta.

“Non posso vedere la luce per qualche giorno”, ha aggiunto: “E’ un intervento da nulla, preventivato in primavera ma la situazione è degenerata. La scorsa settimana, proprio prima della puntata di CR4, ho cominciato a non vederci più in sala trucco”, ha spiegato la Zanicchi. “Ho dovuto così anticipare l’intervento. I medici mi hanno spiegato che è un caso stranissimo. La cataratta si è indurita e ha fatto infezione all’occhio”.

Adesso per Iva Zanicchi è necessario il riposo, ma la cantante ha assicurato che non mancherà alla prossima puntata di CR4-La Repubblica delle Donne, più forte e in forma che mai.