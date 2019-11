Iva Zanicchi: "Sanremo? C'è un uomo potente che non mi vuole"

“A Sanremo? Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono”. A parlare è Iva Zanicchi, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E' Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, che non la vuole? “No, macché, Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui”.

Impossibile strappare ad Iva il nome dell'uomo che avrebbe messo un diktat sul suo nome. Di certo c'è che si tratta di una personalità davvero rilevante in azienda. La cantante ha dichiarato di riferirsi “Ad una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere. Io auguro bene a tutti e quindi non vado a Sanremo”. E' uno che ha potere? “Certo che si, è uno che ha potere a Sanremo. Lui se è all'ascolto lo sa, e si dovrebbe vergognare...”

Continua dunque il totonomi per gli artisti in gara all'Ariston il prossimo febbraio, dal 4 all'otto. Già ieri Al Bano aveva ammesso che la sua partecipazione è in forse. Tra i brani che l'artista di Cellino sta valutando nel caso decidesse di salire nuovamente come concorrente sul palco dell'Ariston ce n'è "uno scritto da Salvatore De Pasquali, autore di 'Champagne', uno da Cristiano Malgioglio e alcuni scritti da me, vedremo''. Inutile sperare nella speranza di Romina Power al suo fianco: "Non ne vuole sapere".