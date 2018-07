Iva Zanicchi si candida all’Isola dei Famosi: “Se potessi farla in tanga sarebbe l'ideale”

Autocandidatura di “lusso” per la prossima Isola dei Famosi: Iva Zanicchi, cantante e prossimo nuovo giudice popolare di ‘Tu si que vales’ al posto di Mara Venier, si è detta disponibile alla prossima edizione del reality di Canale 5.

Intervistata dal settimanale Oggi, l’aquila di Ligonchio ha confidato di voler tornare al Festival di Sanremo cinquant’anni dopo la vittoria con il brano ‘Zingara’, “per chiudere alla grande la mia carriera nel mondo della musica” (“Sarebbe bello se Claudio Baglioni si mettesse una mano sul cuore…”), ma ha anche ammesso di aver fatto un pensierino come concorrente di un reality.

Reality che, però, non sarà mai il Grande Fratello Vip: "Chiariamo una cosa: la proposta mi è arrivata due anni fa, ma non so come il mio nome è tornato a circolare anche per la prossima edizione. Comunque, non sarei in grado di fare una trasmissione del genere e per di più vestita...", ha detto ironica Iva.

Diverso il parere sull'Isola dei Famosi: "L'Isola la farei più volentieri. Se mi offrissero l'opportunità di partecipare in tanga e mi assicurassero di avere sempre a portata di mano uno spray contro i mosquitos, sarebbe l'ideale: perderei una ventina di chili e mi divertirei moltissimo a stare in mezzo alla natura, a stretto contatto con il mare".

Per Iva Zanicchi questo è un periodo davvero pieno di sorprese: “Fino a un anno fa pensavo di aprire un piccolo ristorantino o un negozietto di frutta e verdura”, ha raccontato: “La vita è curiosa: le cose sono tornate a girare e ora non ho tempo nemmeno per preparare il mio amato ragù”.