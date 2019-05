'Tu si que vales', in forse Iva Zanicchi

Stanca del solito show o viceversa? Non è ancora chiaro il motivo, ma pare che Iva Zanicchi sarebbe pronta a lasciare il suo posto da giurata nel programma 'Tu si que vales'. La vulcanica artista, secondo quanto riportato dal settimanale 'Oggi', potrebbe quindi non esserci nella prossima edizione del talent show in onda in prima serata su Canale 5.

Certa è invece la presenza degli altri giurati che sono: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ruby Zerbi e Teo Mammuccari. Così come è confermata la presenza dell'argentina Belen Rodriguez.

Al programma, ideato da Gerry Scotti insieme a Maria De Filippi, può partecipare chiunque abbia un'abilità in canto, in ballo o in altro. E Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100.000 euro. Nel frattempo comunque la cantante emiliana continua a farsi apprezzare nella casa del Grande Fratello per i suoi commenti sinceri sui partecipanti. E di sicuro, se dovesse essere confermata questa voce, la sua schiettezza, nonché il suo estro e la sua vivacità, mancheranno nella nuova edizione di 'Tu si que vales'.