Ivana Mravoza dopo il Gf torna in tv con Nicola Savino per un nuovo programma

Ivana Mravoza, archiviata l’esperienza con il Grande Fratello Vip che le ha consentito di entrare nelle case di milioni di italiani, torna in tv e questa volta al fianco di Nicola Savino. La bella modella di origini ceche, dopo aver calcato le passarelle di mezzo mondo, è stata anche valletta di Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo nel 2012. Fuori dalla porta rossa di Cinecittà, Ivana è pronta a cavalcare l’onda del successo e della notorietà.

Ma che ne sanno i duemila

“Ma che ne sanno i duemila”: è questo il titolo del nuovo programma in onda a partire dal 17 gennaio su Italia 1. Alla conduzione del nuovo show di intrattenimento ci saranno alcuni tra i volti più amati dal pubblico televisivo come Nicola Savino, Katia Follesa, Cristiano Malgioglio e la bellissima Ivana Mravoza, appunto.

Ivana e Luca Onestini fidanzati?

Durante l’ultima edizione del Gf Vip, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno iniziato a conoscersi, ad avvicinarsi e anche fuori dalla casa del Grande Fratello i due sono stati spesso immortalati insieme. Ma oltre alcuni piccoli indizi e il gossip che impazza soprattutto in rete Ivana e Luca non hanno ancora dato notizie ufficiale sulla loro storia. Senza dubbio il 2018 sarà per Ivana un anno importante sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.