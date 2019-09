Jessica Morlacchi: "La depressione e l'ansia si curano, bisogna parlarne e chiedere aiuto" | VIDEOINTERVISTA

Dopo 'Ora o mai più', Jessica Morlacchi si mette in gioco a 'Tale e Quale Show'. "Una bellissima avventura, sono molto orgogliosa di far parte di questo programma - ha detto ai nostri microfoni a margine della conferenza stampa -. E' tutto un po' difficile, bisogna studiare tanto ma mi piace mettermi alla prova. Io vado in sfida solo con me stessa e questo è un programma che ti fa crescere molto, è come una scuola, una sorta di master. C'è sempre da imparare".

E lei negli ultimi anni ha imparato anche a trovare dentro di sè la forza per rialzarsi e superare un momento di buio totale: "Le persone possono combattere i propri limiti, annientarli e tornare a vivere alla grande. Io per 12 anni ho sofferto di attacchi di panico, di agorafobia e non vivevo più. Non volevo più uscire da casa, la mia vita era una nullità. Non facevo più niente finché non ho deciso di riprendere la mia vita in mano, partendo dalla musica. Mi sono messa di impegno, la forza viene sempre dallo stomaco e ce l'abbiamo tutti".

La musica è stata importante, ma fondamentale è stato il supporto psicologico: "Sono importanti le passioni, ma chiedere aiuto è la prima cosa. Ho conosciuto tante persone convinte di non avere bisogno di andare dallo psicologo, ma è una sciocchezza. Quando si sta male bisogna parlarne, chiedere aiuto e risolvere. Per la depressione, per l'ansia, esiste una cura, quindi parlatene".