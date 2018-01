“Campobasso è un posto sfigato”: bufera su Joe Bastianich

Il Molise insorge contro Joe Bastianich che, parlando con Joayda, la concorrente dominicana del talent di Sky Masterchef, trapiantata a Campobasso, ha definito la sua città adottiva “un posto sfigato” confessando di non sapere dov’è.

Sui social si è scatenato un vero putiferio, alimentato da chi si è sentito offeso e ha elencato tutte le virtù del centro molisano. C’è stato anche chi ha ritenuto che la polemica fosse stata creata ad arte per far parlare del programma.

Il sindaco del capoluogo molisano Antonio Battista è partito all’attacco e ha invitato il re della ristorazione a rendersi conto delle bellezze della cittadina.

“Signor Joe Bastianich, sono il sindaco della Città di Campobasso” - ha scritto su Facebook il primo cittadino - “Dopo la sua ultima affermazione sulla Città, non posso non invitarla a Campobasso, in Molise, per una reale conoscenza del territorio, delle persone e della nostra cucina. Mi faccia sapere la sua disponibilità”.