Non voglio cambiare pianeta, Jovanotti presenta il suo primo docutrip (VIDEO)

Sedici puntate in onda a partire dal 24 aprile in esclusiva su RaiPlay, realizzate con il materiale girato dallo stesso musicista durante il mese e mezzo di viaggio solitario in bicicletta da Santiago del Cile a Buenos Aires tra gennaio e febbraio scorsi. Il titolo è omaggio ad un verso del poeta cileno Pablo Neruda. "Viaggiare è il mio sogno da sempre - spiega il il cantante - E' stato un viaggio veramente felice, due mesi di una feliciTà estrema. La teLecamera era un po' come il pallone di Cast Away ed era la soggettiva della mia bicicletta. Ho pedalato anche 12 ore in terre sconfinate"